据《滚石》报道，美国网络上公开了一段此前未曝光的齐柏林飞艇乐队演唱会业余视频。该演唱会于1977年6月11日在纽约麦迪逊广场花园举行。这段时长约六分半钟的Super 8胶片数十年来一直存放在一名观众的车库中。

藏在夹克袖子里的摄像机

视频由杰夫·巴伦伯格拍摄，他在演唱会举行时17岁。他告诉LedZepNews，自己将摄像机藏在夹克袖子里，躲过了场馆安保人员并将其带入。演出期间，他担心被发现，因此只在附近没有引座员时拍摄。因此，录像中没有任何一首完整歌曲。

视频包含The Song Remains the Same、Sick Again、Nobody’s Fault But Mine、In My Time of Dying、No Quarter、Ten Years Gone、The Battle of Evermore、Black Country Woman、Bron-Y-Aur Stomp、Kashmir和Over the Top的演出片段。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自车库的胶片

6月11日的演唱会是齐柏林飞艇乐队当月在麦迪逊广场花园举行的六场演出中的第四场。这也是乐队与鼓手约翰·博纳姆一同在纽约举行的最后几场演唱会。

巴伦伯格曾多次向朋友展示拍摄的素材，但在放映机损坏后，他将胶片放进父母车库的一个盒子里。后来，他联系了JEMS——一个致力于保存摇滚历史的盗版录音爱好者社群。该社群将他介绍给了YouTube频道LedZepFilm。

乐队的演唱会档案

《滚石》指出，齐柏林飞艇乐队并未十分系统地记录自己的演出，因为专业拍摄和录制演唱会成本高昂。音乐人也担心这些材料会落入盗版制作者手中。2003年，吉米·佩奇汇集了不同演出的现有画面，用于发行《Led Zeppelin DVD》，其中也收录了部分业余录像。

关注我们在