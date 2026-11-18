美国布鲁克林一家法院以策划刺杀唐纳德·特朗普案判处巴基斯坦公民阿西夫·梅尔昌特330个月监禁，即超过27年。《卫报》报道称，消息援引美国司法部。

案件情况

法院认定，美国官员曾将梅尔昌特与伊朗联系在一起；他试图雇佣一名执行者，在美国杀害一名政治人物或官员。美国司法部称，该阴谋是为报复伊斯兰革命卫队境外军事行动指挥官卡西姆·苏莱曼尼之死。

苏莱曼尼于2020年1月在巴格达的一次美国无人机袭击中丧生。伊朗官员曾多次表示有意为他的死亡复仇。

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证词及司法部立场

梅尔昌特在听证期间表示，他被迫参与这一阴谋，以保护自己在德黑兰的家人免受伊斯兰革命卫队的伤害。据多家媒体报道，他还表示，自己预计该阴谋会在任何人可能死亡之前被揭露。

梅尔昌特称，他没有接到杀害某个特定人士的命令。同时，他表示，其在伊朗的联系人在谈及该阴谋时提到了特朗普、美国前总统乔·拜登以及前美国驻联合国大使妮基·黑利。

美国司法部长托德·布兰奇表示，该阴谋正是针对特朗普。梅尔昌特于2024年7月12日在计划离开美国时被拘留。

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