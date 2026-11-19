美国迈阿密联邦法院认定佛罗里达州牧师克里斯蒂安·埃马纽埃尔·萨农犯有与2021年海地总统若弗内尔·莫伊兹遇刺案相关的罪行。他被判有罪的罪名包括密谋杀害莫伊兹。萨农面临终身监禁。

改变政权的阴谋

据《卫报》报道，迈阿密联邦法院的审判持续了近八周。萨农共面临八项指控，其中包括密谋在美国境外绑架或杀害他人。

联邦检察官表示，南佛罗里达是策划和资助该阴谋的中心，其目标是推翻莫伊兹，并让由该计划参与者选定的总统上台。根据控方说法，阴谋者最初曾考虑让萨农担任海地总统候选人。检察官还称，他协助筹集资金，为自己和其他人安排前往海地的行程及住宿。

萨农在作证时承认，他曾一度与试图取代莫伊兹的人接触。同时，他表示，该团体早在总统遇刺前很久就放弃了推举他参选，并否认知晓杀人计划。

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案件细节

根据起诉书，推翻莫伊兹的计划于2021年4月开始形成最终轮廓，当时萨农在南佛罗里达与一名前海地参议员及数名美国商人会面。调查人员认为，如果萨农上台，两家统称为CTU的佛罗里达公司将获得基础设施项目、安保力量和军事装备的合同。

检方表示，CTU最初雇用了约18名接受过军事训练的哥伦比亚公民来保护萨农。根据调查，阴谋者还采购了武器和防弹背心，并试图与海地帮派建立联系。

若弗内尔·莫伊兹于2021年7月7日在其住所遭夜间袭击时被杀，其妻子受伤。美国检察官已在与总统遇刺案相关的案件中起诉了40多人，已有12人被定罪。其中5人正在服终身监禁。

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