圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员证实了遗传学工具在检测人类细胞一生中产生的罕见DNA变化方面的准确性。正如News-Medical报道，科学家发现，将批量测序、单细胞测序和双链测序相结合，能够最全面地展现组织的遗传嵌合性。

不同细胞中的DNA变化

遗传嵌合性，或称体细胞嵌合现象，是由DNA变化造成的，这些变化并非在机体的所有细胞中累积，而是仅在其中一部分细胞中累积。因此，同一个人的不同组织可能具有不同的遗传变异。与从父母遗传并存在于所有细胞中的遗传性变异不同，体细胞突变会在一生中出现。

其中一部分变化是中性的，不会影响健康。同时，研究人员将体细胞变异与年龄相关疾病及癌症发展风险联系起来。项目负责人丁·王表示，为进一步研究疾病，首先必须确定人类正常体细胞变异的范围。

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泛基因组数据与合成突变

这些工作被纳入Cell Press期刊的一系列论文，其中包括Cell和Cell Genomics。该研究是Somatic Mosaicism across Human Tissues网络的一部分，该网络得到美国国立卫生研究院Common Fund的支持。华盛顿大学医学院是该网络的国家协调中心，也是五个数据生产中心之一。

在其中一项研究中，团队使用了Human Pangenome Reference Consortium的数据，这些数据此前主要用于寻找遗传性基因变异。作者表明，这些数据也可用于检测组织中的体细胞DNA变化。在另一项工作中，科学家基于International HapMap Project的数据，开发了可合成创建数百万个已知体细胞突变的方法，以检验检测这些突变的方法的准确性。

该项目的下一阶段将分析来自150名不同血统和不同年龄组捐赠者的多个组织样本。

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