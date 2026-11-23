美国Kaiser Permanente Southern California系统的一项研究显示，接种COVID-19疫苗后，与疫苗注射相关的肩部损伤风险比接种流感疫苗后高63%。与此同时，这种情况仍较为罕见：绝对差异约为每10万剂接种多出7例。

近190万剂接种

据News-Medical报道，这项回顾性研究的作者分析了2023年8月1日至2024年4月30日期间，130多万名成年人接种的约190万剂疫苗。参与者在三角肌接受了COVID-19或流感疫苗的肌肉注射。

研究人员发现了265例经确认的与疫苗注射相关的肩部损伤病例，即SIRVA。其定义为：接种一侧手臂的症状在接种后7天内出现，持续超过30天，可能与接种有关，且没有其他已确定的原因。

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绝对风险较低

SIRVA的发生率为每1万剂COVID-19疫苗接种1.84例，以及每1万剂流感疫苗接种1.15例。在对包括年龄和合并症在内的组间差异进行调整后，接种COVID-19疫苗后的相对风险高出63%。

在65岁及以上人群中，COVID-19疫苗与高剂量流感疫苗之间的风险差异未达到统计学显著性。作者指出，针头长度和注射部位等未纳入考量的因素可能影响结果，而且该研究仅涵盖一个医疗保健系统和一个季节。

SIRVA不同于注射部位通常出现的短暂疼痛：它指的是持续存在的肩部症状。研究人员强调了正确选择注射部位和针头的重要性，并指出，COVID-19和流感疫苗在预防重症和住院方面的益处，可能超过这种并发症较小的绝对风险。

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