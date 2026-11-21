在美国，众筹平台GoFundMe上为食品筹集资金的活动数量在一年内增长了40%。在该平台所有英语市场——美国、加拿大、英国、澳大利亚和爱尔兰——此类活动数量增加了35%，相关捐款金额增长了50%，Fortune报道。

基本需求支出

GoFundMe首席执行官蒂姆·卡多根将这一趋势与食品、住房租金和燃料成本上涨联系起来。他表示，许多人的收入增长速度未能与物价上涨相匹配。

根据该平台的数据，用于支付基本开支的筹款需求自新冠疫情后期以来已增长约四年。2020年10月，GoFundMe为食品、租金和月度账单筹款推出了分类标签，以应对对援助需求的增加。

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用于租金和账单的筹款活动

去年，用于支付必要开支——从租金和公用事业费用到食品——的筹款活动数量增加了20%。月度账单分类是平台上增长最快的类别之一，仅次于对非营利组织的个人支持。

多伦多大学数据科学研究所研究员马丁·卢克认为，众筹会对社会保障体系中的缺口作出反应。他在与埃里克·申奈德汉合著的一本书中指出，在社会项目更多的加拿大魁北克省，众筹不像在社会支持较弱的省份那样普遍。

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