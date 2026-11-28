美国公民自由联盟（ACLU）已对总统唐纳德·特朗普的政府提起集体诉讼。该组织寻求叫停针对批评美国移民和海关执法局（ICE）的匿名社交媒体用户的调查，《国会山报》报道。

代表四名用户提起诉讼

ACLU律师周五代表四名未具名的社交媒体用户向联邦法院提起诉讼。他们表示，由于他们发布的帖子，法院签发了传票以确认其身份。原告还称，他们没有发布任何犯罪内容，也没有发布任何可能构成调查依据的内容。

案件列明的被告包括美国检察官珍妮·皮罗、总检察长托德·布兰奇以及国土安全部长马克韦恩·马林。匿名原告还请求法院责令当局删除所有收集和保存的与他们有关的记录。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于数百份传票的说法

ACLU表示，联邦当局据称向科技公司发出了数百份传票，要求提供在网上批评ICE的用户数据。该组织代表劳拉·莫拉夫称，这是利用大陪审团程序报复表达政治观点的人。

ACLU称，政府不当使用大陪审团权力，以获取匿名移民政策批评者的个人数据。该组织认为，此举没有考虑此类言论是否受到美国宪法第一修正案的保护，该修正案保障言论自由。

关注我们在