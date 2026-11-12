NBC Sports体育评论员丹·希克斯在美国康涅狄格州去世，享年64岁。他在职业生涯中报道过高尔夫、奥运游泳以及圣母大学美式橄榄球队的比赛。其家人和NBC宣布了他的死讯，《卫报》报道。

希克斯的妻子、ESPN体育主持人汉娜·斯托姆表示，他于周三深夜因急性疾病去世。她称丈夫的离世突然而意外。希克斯身后留下妻子和三个女儿。

在NBC Sports的职业生涯

希克斯于1992年加入NBC，此前曾在CNN工作了三年。他最为人熟知的身份是高尔夫首席评论员，也曾参与奥运会游泳和滑雪项目的转播。

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高尔夫是他最喜爱的运动。他曾解说泰格·伍兹的27场赛事胜利，其中包括三次美国公开赛夺冠。希克斯还参与过莱德杯、英国公开赛、PGA巡回赛赛事和球员锦标赛的转播。

奥运转播与橄榄球

希克斯曾八次与罗迪·盖恩斯共同解说奥运游泳比赛。他们报道了迈克尔·菲尔普斯在2008年北京奥运会上获得的八枚金牌，以及凯蒂·莱德基在四届奥运会上获得的14枚奥运奖牌。总计而言，他参与了16届奥运会，首次是在1992年巴塞罗那奥运会，当时他担任Olympic Triplecast主持人。

这位评论员在2013年至2016年间参与圣母大学比赛的转播，并于2024年重返这一工作。不同年份中，他还解说过地区性NFL比赛、五届法国网球公开赛以及NBA比赛。

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