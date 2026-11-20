美国国会预算办公室（CBO）在一份报告中警告称，向澳大利亚转让弗吉尼亚级核动力攻击型潜艇，可能会在多年内减少美国海军此类潜艇的数量。据《卫报》报道，美国工业界已经难以满足本国海军对潜艇的需求。

生产问题

根据AUKUS协议第一部分的条款，美国同意自2032年起向澳大利亚出售3至5艘已在服役的弗吉尼亚级潜艇。与此同时，美国海军的新造舰计划并未计入这些转让：注释指出，预测中未纳入向澳大利亚转让任何一艘此类潜艇。

CBO指出，美国潜艇建造工业基础目前无法及时满足美国海军的需求。报告称，提高产量以替换出售给澳大利亚的潜艇，将给海军和造船厂带来额外挑战。

美国造船厂平均每年建造1.13艘弗吉尼亚级潜艇。为满足海军自身需求，这一数字必须提高至每年2艘；若要额外向澳大利亚交付，则需提高至2.33艘。此类潜艇在2000年代的建造周期为5至6年，如今按计划平均需要10至11年。弗吉尼亚级潜艇的延误时间为24至36个月。

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对潜艇的控制权

报告还提出了一个问题：在美国与中国发生冲突时，澳大利亚潜艇能否被投入使用。澳大利亚潜艇舰队的加强，可能在一定程度上弥补美国海军能力的损失，因为这些潜艇将部署在西太平洋，并能更快应对台海冲突或南海事态。

不过，澳大利亚将独立控制这些潜艇，因此不能保证其会参与某一具体冲突。澳大利亚国防部长理查德·马尔斯2023年曾表示，堪培拉不会承诺部署其潜艇，以支持美国与中国之间的任何冲突。

美国关于AUKUS的法律规定，只有在将一艘潜艇从海军序列中移除不会削弱美国的水下作战能力的前提下，美国总统才能向澳大利亚转让潜艇。美国也可以在不受处罚的情况下拒绝转让潜艇。国会研究服务处今年1月审议了一种替代方案，即潜艇仍由美国指挥，但从澳大利亚基地执行任务。

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