美国一项初步监测分析记录了2025年1月1日至2026年9月28日期间孕妇中112例确诊麻疹病例。报告还指出，母亲出现皮疹后14天内出生的婴儿中有13例先天性麻疹病例。

据News-Medical报道，该报告由美国疾病控制与预防中心的科学家编写，并发表于《NEJM Evidence》期刊。96%的孕妇感染病例与至少涉及50例病例的大型麻疹暴发有关。

孕妇并发症

在112名患者中，26人因与分娩无关的原因住院。11名女性被诊断为肺炎，两人出现呼吸衰竭，一名患者被收治入重症监护室。

几乎所有感染麻疹的孕妇——112人中的110人——在怀孕前未接种疫苗或疫苗接种状态不明。只有一人有接种两剂疫苗的书面证明，另有一人接种过一剂。没有关于这些患者在病毒暴露后使用免疫球蛋白进行预防的数据。

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新生儿数据

在母亲出现皮疹后的14天内，记录到19例活产。这组中有8名婴儿早产，其中6名在妊娠第34周前出生。另有8名新生儿被收治入重症监护室，但报告未说明住院原因。

在接受PCR检测的16名儿童中，14人的结果为阳性。13名婴儿符合报告作者采用的先天性麻疹定义：由确诊麻疹母亲所生的儿童，在出生后头10天内出现发热性皮疹或检测结果阳性。6名检测阳性的儿童出现症状，其中一名有与脑膜脑炎相符的临床表现。

作者强调，结果是初步的：一半病例的妊娠结局仍未知，且该研究没有对照组。因此，所列数据不能被视为对所有感染麻疹孕妇总体风险的估计。

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