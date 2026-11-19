美国公司Vintage Modern发布了Vintage Fastback——一款基于第七代Ford Mustang改装的车型，采用碳纤维车身，造型风格源自1967年Shelby GT500，即人们熟知的Eleanor。该车于11月18日在一场闭门活动中首次亮相，并于11月19日在美国Retromobile New York展会上向公众开放参观，Motor1报道。

现代平台与最高840马力

Vintage Fastback并非基于修复后的经典车型底盘打造，而是采用现款Ford Mustang S650的平台。基础版本搭载5.0升V8发动机，最大功率为486马力，峰值扭矩为418磅英尺。

消费者可额外付费选装3.0升Whipple机械增压器。在使用93号辛烷值汽油的情况下，该版本的最大功率提升至840马力，峰值扭矩提升至615磅英尺。Vintage Modern预计，该版本加速至60英里/小时约需2.8至2.9秒，但这一数据尚未得到独立证实。

配置与生产

该车提供带自动补油功能的六速手动变速箱，或配备方向盘换挡拨片的10速自动变速箱。该车型还配备MagneRide自适应悬架、Brembo制动系统，以及带Quiet、Normal、Sport和Track模式的主动排气系统。

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车辆提供六种驾驶模式：Normal、Sport、Slippery、Track、Drag Strip和Custom。据Vintage Modern介绍，该车将配备八个安全气囊、可编程溃缩区、侧面碰撞防护部件、车身稳定和牵引力控制系统，以及防抱死制动系统。该公司表示，该车型将符合适用的美国联邦安全标准，并将进行实体碰撞测试。

每辆车超过900小时

手工铺设的碳纤维车身将在底特律制造，组装和内饰收尾工作将在Vintage Modern位于亚特兰大的工厂进行。该公司预计，每辆车的生产流程将耗时超过900小时，首年产量约为100辆。据媒体报道，Vintage Fastback在美国的售价将为29.5万美元。

买家可从40多种标准颜色中选择，也可订购定制车漆和车身拉花，并可定制内饰和技术参数。内饰提供采用褶皱、菱形或编织饰面的座椅，以及皮革、Alcantara材料和铝制细节。

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