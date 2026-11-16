美国研究人员发现，老年人在COVID-19疫情期间停止参与社区活动，与2022年较差的认知功能评分存在关联。News-Medical报道了圣路易斯大学科学家的这项工作。

研究数据

作者使用了美国健康与退休研究（Health and Retirement Study）具有全国代表性的纵向数据。他们分析了从疫情前的2016年、经由2020年参与社区活动的情况，到2022年对认知功能和抑郁症状的评估之间的变化。

用于分析抑郁症状的样本包括2457名老年参与者，用于分析认知功能的样本则包括1679人。研究人员划分出四组：2016年和2020年均未参与社区活动的人；2016年参与、但2020年未参与的人；两个时期都活跃参与的人；以及2016年未参与、但到2020年开始参与的人。

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分析结果

研究人员考虑了志愿服务、教育课程、慈善活动、社交、体育或兴趣俱乐部，以及参与非宗教组织。在纳入此前健康状况和人口统计学特征后，他们没有发现这些参与模式与2022年抑郁症状之间存在统计学显著关联。

与此同时，2016年参与社区活动、但在2020年停止参与的人，其认知功能评分显著低于两个时期都活跃参与的参与者。他们的评分与在两个时期均未参与此类活动的人相似。

到2020年开始参与社区活动的参与者，其认知功能评分与持续参与者相当。在额外分析中，作者获得了初步证据，表明开始这种参与对具有更多童年不良经历的人可能尤其有益。研究结果发表于《The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences》期刊。

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