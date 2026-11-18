在经过两个月的审判后，美国陪审团开始审议中国科技公司华为技术有限公司的案件。华为面临12项刑事指控，包括共谋实施敲诈勒索、窃取商业秘密、银行欺诈和妨碍司法公正，《南华早报》报道。

控辩双方立场

美国检察官称，华为及其三家关联公司在过去20年间作为一个犯罪企业运作。控方称，它们据称窃取了其他科技公司的商业秘密，包括互联网路由器源代码和机器人设备，并奖励员工获取竞争对手的机密信息。

美国助理检察官罗伯特·波拉克表示，个别员工的行为代表了公司。他驳回了辩方的说法，即这只是员工的个别违规行为，而非华为整体的行为。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

涉及伊朗的指控

检方还称，华为将注册于香港的Skycom作为非正式子公司，用于在伊朗开展业务，并向包括汇丰银行在内的银行隐瞒了与该公司的关联。华为否认相关指控。该公司律师布赖恩·赫伯利格表示，检察官塑造了华为的“虚构画像”，而金融机构知晓其在伊朗的活动，并继续与其合作。

周三，控方完成了对辩方结案陈词的回应，随后法官安·唐纳利用了三个多小时向陪审团作出指示。之后，陪审团开始审议。审判自9月以来一直进行：控方传唤了61名证人，华为传唤了15名证人。

如果华为被判有罪，该公司可能面临巨额罚款，并被没收控方认为通过犯罪所得的收益。2018年，华为首席财务官孟晚舟应美国请求在加拿大被拘留后，此案引起国际关注。2021年，她与美国当局达成暂缓起诉协议并返回中国。

关注我们在