在美国，阻燃剂 Fortress FR-200 导致两架参与灭火的飞机出现大范围腐蚀。美国国家运输安全委员会发现机翼结构、操纵钢索、电气连接和发动机受损，并于2026年11月17日呼吁美国林务局加强对此类物质的测试要求。

据AeroTime报道，调查涉及总部位于蒙大拿州的 Neptune Aviation Services 公司的一架 BAe 146-200A，以及总部位于俄勒冈州的 Aero Air 运营的一架 MD-87；后者以 Erickson Aero Tanker 品牌执行消防任务。2023年，两架飞机都参与了美国林务局的一项测试，该测试旨在检验新型阻燃剂与现有产品一同使用的情况。

机翼和发动机受损

起初，飞机装载的是 FR-200，其活性盐为氯化镁。随后在整个季节中，该产品与 Perimeter Solutions 生产的磷酸盐阻燃剂 Phos-Chek MVP-Fx 交替使用。在 MD-87 上，腐蚀侵入机翼翼梁盖板厚度的一半以上，该部件是主要承力结构的一部分。

Aero Air 更换了90多个电气连接器、数根操纵钢索，以及一段约44英寸长的机身纵向结构部件。轮换用于这架双发动机飞机的三台发动机中也发现了腐蚀痕迹。在 BAe 146 的阻燃剂储罐内部记录到严重腐蚀。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阻燃剂测试的缺陷

测试期间未要求在装载不同物质之间冲洗储罐，因此其残留物可能发生混合。损坏程度是在火灾季结束后的维护期间发现的。2024年3月，美国林务局将此事报告给美国国家运输安全委员会，并因可能发生事故的风险请求开展调查。

该委员会得出结论，批准程序未能充分评估该化学品在实际运行条件下的影响。此前的实验室测试检查了单独的金属样本，但未能重现飞机中金属、紧固件、连接件和组合结构的组合。后续测试显示，FR-200 本身就可能导致腐蚀，而在特定条件下与磷酸盐阻燃剂混合可能会加剧腐蚀。

美国林务局于2024年5月暂停了 FR-100 和 FR-200 的资格认证，并于12月将其从获准产品清单中删除。美国国家运输安全委员会建议让腐蚀专家、运营商和飞机制造商参与制定测试，以便更好地反映航空器结构及阻燃剂混合的后果。

关注我们在