创纪录数量的民主社会主义者将领导美国城市——《卫报》

在最近的选举后，美国将有创纪录数量的美国民主社会主义者组织（Democratic Socialists of America，DSA）成员领导城市。尼希娅·拉曼当选领导洛杉矶，珍妮丝·刘易斯·乔治当选领导华盛顿。大卫·莫拉莱斯将成为罗德岛州普罗维登斯市市长，优素福·拉比将成为密歇根州安娜堡市市长。

新市长和国会议员

据《卫报》报道，新当选的市长将加入已经领导较小城市的社会主义者行列，其中包括佛蒙特州伯灵顿和加利福尼亚州尔湾。他们还包括民主社会主义者、纽约市市长佐赫兰·马姆达尼。

今年1月，DSA成员在美国国会中的人数预计将增至原来的四倍，达到8人。总体而言，超过100名获该组织支持的候选人将在地方、州和全国层面担任职务。

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关于生活成本的承诺

在竞选活动中，新市长们聚焦住房可负担性、城市服务和居民的日常需求。担任城市规划师的拉曼承诺扩大住房建设并改善公共交通。刘易斯·乔治主张普及儿童照护、公共住房和加强对租户的保护。

莫拉莱斯提出扩大可负担住房，并争取企业为教育和城市服务提供更多资金。拉比承诺反对数据中心，并维持可负担的公用事业费用。

西雅图市长凯蒂·威尔逊自称为民主社会主义者，但并非DSA成员。她指出，市长的工作将宏大的政治目标与日常任务结合起来，其中包括维护城市基础设施。

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