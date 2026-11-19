研究人员分析了来自美国的41,315名参与者的数据，发现报告的职业性接触某些工业溶剂与更高的帕金森病几率之间存在关联。这些溶剂包括煤油、三氯乙烯、白电油和四氯化碳。研究结果发表在《Scientific Reports》期刊上，News-Medical报道。

哪些物质与该疾病有关联

作者使用了帕金森病进展标志物计划在线研究的数据。参与者报告称，他们一生中是否曾在工作中使用过13类溶剂中的一类，且使用时间至少为100天。样本包括10,297名报告已被医生诊断为帕金森病的人，以及31,018名没有该诊断的参与者。

在同时纳入全部13种溶剂后，四种物质的关联仍然存在。报告接触三氯乙烯与帕金森病几率高65%有关，接触煤油为高50%，接触四氯化碳为高28%，接触白电油为高27%。

参与者每多报告接触一种溶剂，患病几率就与大约高16%有关。报告接触过三种或更多溶剂的人，其帕金森病几率比未报告此类接触的人高52%。

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分析的局限性

统计模型考虑了性别、教育程度、家庭收入、吸烟状况、咖啡因摄入以及伴有意识丧失的创伤性脑损伤。进一步纳入职业性接触农药和焊接的因素后，个别溶剂关联的估计值最多降低了20%。

该研究为横断面研究，因此不能确定因果关系。有关化学品使用和诊断的数据均由参与者自行报告，而对照组未记录年龄——这是帕金森病最强的风险因素。约26%的帕金森病参与者不确定自己具体接触过哪些溶剂，而对照组中这一比例为15%。

科学家指出，需要采用关于职业性接触化学品的客观数据、经临床确认的诊断和生物监测的研究来验证这些结果。他们也没有评估特定职业的风险。特别是，煤油和白电油可用作燃料、润滑剂、脱脂剂和油漆稀释剂。

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