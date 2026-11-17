一项涉及美国超过41.5万名成年人的研究发现，大麻使用障碍与自杀念头之间存在关联。患有这种障碍的人报告有自杀念头的几率比没有该状况的参与者高57%。ScienceDaily 报道了这项发表于《酒精与药物研究杂志》的研究结果。

十年数据

科学家分析了2014年至2023年间收集的美国国家药物使用与健康调查参与者答复。在此期间，大麻在美国愈发容易获得，半数州将娱乐性使用大麻合法化。

大麻使用障碍与自杀念头之间的关联在不同年龄、性别、种族和族裔群体中均有体现。同时，女性和较年轻的成年人出现这种情况的几率尤其更高。在纳入抑郁、心理困扰及其他可能影响心理健康的因素后，这一关联仍然存在。

该研究的第一作者、加州大学默塞德分校公共卫生方向博士生托辛·菲利普·奥耶通吉表示，令他感到惊讶的并不是发现这一关联本身，而是该关联在研究期间并未增强。资深作者西德拉·戈德曼-梅勒也表示，这一关联的强度在十年间没有增加。

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并非所有大麻使用

作者强调，这些结论并不意味着所有使用大麻的人都有同样升高的几率。该研究专门针对大麻使用障碍——即一个人尽管面临其造成的问题，仍难以控制使用的一种状况。一个人可能不顾有害后果继续使用大麻，或在多次尝试减少使用后仍继续使用。

该研究并未证明大麻使用障碍直接导致自杀念头。研究人员无法确定问题性使用是否影响此类念头，还是这两种现象都与心理健康困难或其他因素有关。

心理健康评估

作者认为，医务人员在接诊患有大麻使用障碍的患者时，可在更广泛的心理健康评估中直接询问其是否有自杀念头。这或许有助于识别需要进一步检查、治疗或支持的人。

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