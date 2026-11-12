美国 Hoag Family Cancer Institute 的研究人员与国际科研中心共同开发出一种血液检测方法，用于发现与卵巢癌相关的早期癌前变化。该检测可测定 RNA 分子 Tu-Stroma 的水平；其在血液中的浓度升高可能表明存在此类变化，RMF24报道。

早期变化标志物

研究人员重点关注 STIC——发生在输卵管而非直接发生在卵巢中的微观变化。报道将其描述为可能先于癌症发展的变化。这些变化与高级别浆液性卵巢癌，即 HGSOC 有关；消息来源称其为卵巢癌中致死率最高的类型。

卵巢癌往往在没有症状的情况下发展，并且经常在晚期才被诊断出来。据该媒体称，Tu-Stroma 水平升高可能有助于在疾病出现前数年发现这些变化。该检测方法的描述发表在《Nature Medicine》期刊上。

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在500多名患者中进行测试

该测试在500多名患者中进行了试验，包括健康女性、处于不同卵巢癌阶段的患者，以及存在子宫附件良性变化的女性。根据研究结果，该检测能够高效发现已发展的癌症和 STIC 变化。其效果也优于广泛使用的 CA125 标志物。

这种方法对携带 BRCA1 和 BRCA2 基因突变、具有较高卵巢癌遗传风险的女性可能尤为重要。目前，可能会建议此类患者预防性切除卵巢和输卵管。与此同时，科学家强调，该检测仍需要进一步研究，尚未准备好用于常规诊断。下一阶段应是对患者进行多年的随访观察。

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