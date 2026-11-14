美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室的一名研究人员开发出一种计算方法，可更快寻找适用于量子计算机和高灵敏度传感器的钻石材料。该方法已经帮助确定了涉及硼和氧的有前景晶体缺陷，ScienceDaily报道。

晶体缺陷中的量子比特

完美的钻石晶体不足以构建量子系统。有用的性质可能源于缺陷：缺少一个碳原子、用另一种元素替代该原子，或是这些变化的组合。缺陷周围的原子能够形成量子比特——存储和处理量子信息的基本单位。

钻石材料受到关注，是因为其中某些量子性质在室温下仍可能具有实用价值。许多其他量子技术候选材料需要超低温才能可靠运行。

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针对小区域的计算

该方法的作者马克·马蒂雷兹提出，不对钻石结构的大块区域进行建模，而是分离出缺陷周围由16至30个原子构成的区域，并将其视为一个独立分子。这使得研究人员能够采用经过数十年发展的量子化学计算方法，并降低计算复杂度。

借助这一新方法，团队可以更快分析不同量子比特对激光和微波脉冲的反应。含氧缺陷可能发出蓝光，而含硼缺陷可能发出紫外光。科学家认为，不同的光学性质将使在同一设备中结合多种量子比特成为可能，并可在不影响其他量子比特的情况下对其中一些进行寻址。

研究结果发表在《ACS Central Science》期刊上。这项工作由PPPL实验室定向研究与开发计划资助，并获得美国能源部科学办公室的支持。

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