美国研究人员开发并验证了用于心脏移植候选者的医疗紧急程度指数US-CRS 2.0。与现行的六级优先状态系统相比，该指数能更准确地区分未接受移植时短期死亡风险较高和较低的患者。据News-Medical报道，这项研究结果发表于《JAMA》期刊。

指数的开发过程

作者分析了2019年1月至2025年8月期间被列入美国心脏移植等待名单的33,097名成年候选者的数据。主要结局是在未进行移植的情况下六周内死亡，或因病情恶化而被从名单中移除。

该模型最终的简化版本纳入五项实验室指标：白蛋白、胆红素、估算肾小球滤过率、BNP或NT-proBNP，以及钠。它还考虑了四类机械循环支持装置，包括主动脉内球囊泵、长期左心室辅助装置、微轴流泵，以及ECMO或临时外科心室辅助装置。

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准确性与可能的变化

在测试样本中，简单模型的AUC为0.807，而现行六级状态系统的AUC为0.693。较高的数值意味着该模型更能区分死亡风险较高和较低的候选者。研究人员指出，现行系统中处于相同状态的患者，即使使用相同的医疗设备，其预后也可能存在显著差异。

作者还模拟了对2019—2024年间45,530份实际供体心脏报价的重新分配。在保留现行分配结构的US-CRS系统情景下，排在队首候选者中观察到的六周死亡率从现行系统下的11.2%上升至15.7%。若按该指数在全国范围内排序，这一比例为23.0%。

与此同时，该研究并未确定实际上能够避免多少等待名单上的死亡，也未评估新方法对移植后生存率的影响。作者强调，在可能实施前，需要进行完整的模拟，特别是为了确保血型为O型的患者以及使用长期左心室辅助装置的人群获得公平的机会。

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