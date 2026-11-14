11月14日星期六，美国各大航空公司在全国范围暂停起飞后恢复运营期间，取消了逾3700个航班，另有约2000个航班延误。据Channel NewsAsia报道，前一天，美国联邦航空管理局（FAA）在近五个小时内叫停了该国几乎所有航班起飞。

周五，由于此次暂停，航空公司取消了近1万个航班，超过7000个航班延误。尽管当晚全国性限制被解除，仍有数万名乘客滞留机场。航空公司正试图缓解机场拥堵，并调配机组人员和其他工作人员以恢复航班运营。

机场限制措施

联合航空暂时暂停了其在芝加哥奥黑尔机场的航班起飞，达美航空则暂停了其在纽约拉瓜迪亚机场的航班起飞。两家公司解释称，这是由于拥堵以及登机口可用性问题。许多大型机场也表示，无法接收额外的改降航班。

美国航空表示，将优先安排国际航班以及飞往主要枢纽机场以外小城市的航班，以更快恢复航线网络运营。

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空中交通管制系统故障

据两名航空公司代表透露，此次故障可能影响了一个关键无线电频率网络，空中交通管制员通过该网络与飞行员通信。负责监督该网络的承包商L3Harris未回应置评请求。

美国交通部长肖恩·达菲表示，雷达和通信系统的不稳定始于东部时间15时36分。他称，路由器和交换机因数据过载，导致系统出现不一致。达菲表示，直接问题已经解决，航班是安全的，同时呼吁拨款500亿美元用于空中交通管制系统现代化。

美国国土安全部长马克韦恩·马林表示，目前没有证据表明存在网络攻击或不受控制的人工智能系统参与其中，尽管调查人员尚未排除这些可能性。他表示，国家安全局和美国国土安全部正在参与调查。

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