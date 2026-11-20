美国劳工部发布了一项最终规则，使不同行业的公司更容易将劳动者归类为独立承包商，而非雇员。新规废除了前总统乔·拜登政府时期通过的一项标准，《独立报》报道。

新的分类标准

该规则将于1月生效——即正式公布60天后。该规则规定，需评估劳动者受公司控制的程度，以及其是否能通过自身主动性或投资获得利润或承担损失。

根据拜登执政期间于2024年推出的规则，在确定劳动者身份时采用了一系列独立因素。其中任何一项都可能使结论倾向于根据联邦工资法将该人员认定为雇员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对公司和劳动者的影响

更新后的做法可能降低医疗保健、货运、零售，以及包括Uber在内的基于应用程序的出行和配送服务企业的成本。这类公司经常面临诉讼，被指为节省资金而错误分类劳动者。公司否认这些指控。

劳工部表示，2024年的规则存在法律缺陷，而新的测试为雇主和劳动者都确立了更清晰的标准。劳工部长基思·桑德林表示，劳动标准必须适应美国人工作和经商方式的变化。

根据调查数据，雇员给公司带来的成本可能高出最多30%，因为他们享有最低工资保障、加班费、失业保障、费用报销及其他保障，而独立承包商没有这些保障。被废除规则的支持者认为，错误分类劳动者在某些行业很普遍，而废除该规则可能使人们失去基本法律保护。

关注我们在