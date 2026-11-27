美国面向具有杰出能力人士的EB-1A项目申请获批比例，到2026年年中已降至32%。乔·拜登政府任期结束时，这一比例为75%，《独立报》报道，并援引联邦移民数据。

获批申请减少

在2026财年的前三个季度，约有5,200人获得该签证。2024财年同期，这一人数接近8,900人。

EB-1A签证有时被称为“爱因斯坦签证”，为在科学、艺术、教育、商业或体育领域获得国家级或国际认可的人士提供获得绿卡的途径。申请人通常必须满足十项标准中的至少三项，或证明自己取得了重大成就，包括奥运奖牌或奥斯卡奖。此后，移民官员会对所有证据进行最终评估。

律师的评估

移民律师表示，即使是拥有重大职业成就的候选人，其案件也越来越常收到拒绝决定。他们表示，由于拒绝数量较多，一些律师事务所已不再受理此类案件。

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律师雷切尔·巴斯金认为，关于是否符合标准的决定变得更加主观。Lawfully公司分析与战略主管芬恩·雷诺兹也推测，指标可能同时受到申请审查加强以及准备不足的请愿申请数量增加的影响，其中包括借助人工智能或标准模板制作的申请。

梅拉尼娅·特朗普使用过的项目

梅拉尼娅·特朗普于2001年通过EB-1项目获得永久居民身份，当时她是一名模特。2018年，《华盛顿邮报》曾质疑她的职业经历是否符合该项目的高标准。

雷诺兹估计，在2026财年第四季度，获批申请的比例可能降至约27%。《独立报》已向美国国土安全部、白宫和第一夫人办公室请求置评。

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