美国斯坦福大学的研究人员制造出厚度为6纳米的磷化铌纳米线，有望替代微芯片中的铜互连。该材料的特点是，随着导线厚度减小，其导电性反而提高，《明镜周刊》报道。

铜互连的问题

现代微芯片包含数公里长的细铜线。为提高芯片性能，这些导线一直在逐步缩小，但随着厚度减小，铜的导电性能会变差。微芯片中使用的最细铜线厚度约为10至16纳米。

磷化铌是铌和磷形成的无机化合物。在由其制成的导线中，外部部分比内部部分导电更好。因此，在微型化过程中，表面层对电流传导的贡献增加，纳米线的整体导电性得到改善。

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可能的应用

随着技术进一步发展，这类纳米线可能使制造更小、更快、性能更强的芯片成为可能。它们还可能消耗更少的能源，因为产生的热量更少。

发表在《自然》杂志上的该研究论文的主要作者、斯坦福大学电气工程教授埃里克·波普称其团队的研究成果是一次突破。据他介绍，制造步骤与现有工业流程兼容，这可能有助于该技术的商业化。

未参与该研究的美国国家高磁场实验室首席科学家、美国物理学会前主席劳拉·格林也认为，这项研发可能具有突破性。专家推测，该材料最终可能有助于缩小人工智能数据中心的规模，并减少其对冷却水的需求。

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