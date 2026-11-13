美国得克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员创建了导管原位癌（DCIS）细胞环境的详细图谱。DCIS是最常见的乳腺癌癌前浸润形式，也被称为零期癌。科学家分析了来自正常乳腺组织、DCIS和浸润性乳腺癌样本的逾85万个细胞，据News-Medical报道。

研究人员研究了什么

当非典型细胞在乳腺导管内生长、但尚未扩散至邻近组织时，就会发生DCIS。并非所有此类病变随后都会发展为浸润性癌症，因此确定个体患者的风险仍然很困难。DCIS中的遗传变化已经得到研究，但人们对肿瘤微环境知之甚少——它是病变周围免疫细胞、血管和组织细胞的集合。

图谱揭示了哪些变化

该研究采用了单细胞和空间分析技术。作者报告称，随着疾病进展，癌细胞及其周围微环境均发生了显著变化。根据他们的结论，一些与浸润性乳腺癌相关的生物学特征可能比此前认为的更早出现。

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科学家还描述了此前未知的环状结构，并将其称为癌性基质环。它们由支持性组织细胞和血管细胞组成，环绕DCIS病灶，并且根据研究数据，创造了有利于肿瘤生长的条件。

这项工作发表在《Science》期刊上。研究人员指出，结果需要进一步验证，尤其是评估已发现的细胞特征是否有助于预测哪些DCIS病灶更有可能转变为浸润性疾病。

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