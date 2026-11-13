美国圣路易斯华盛顿大学的研究人员创建了一种微型人类心脏组织模型，用于研究与CRYAB基因突变相关的遗传性结蛋白相关心肌病。该模型再现了接近人体内水平的突变蛋白浓度。据News-Medical报道，该研究于11月11日发表在《Science Advances》期刊上。

具有机械负荷的模型

结蛋白相关心肌病是一种遗传性心肌疾病，根据所引述的数据，全球约每2000人中有1人患病。它与编码结蛋白或其蛋白质伴侣αB-晶状体蛋白（即CRYAB）的基因突变有关。研究人员认为，这些变化可能导致结蛋白错误折叠，并在心肌细胞中形成有毒蛋白聚集体。

为创建该模型，研究团队使用了经过基因编辑、表达突变型CRYAB的人类诱导多能干细胞。科学家利用获得的心肌细胞形成了微工程化心脏组织。在这一系统中，细胞承受机械负荷，并在阻力下收缩，类似于心脏中的情况。

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结蛋白聚集与钙调控

与在平坦实验室表面培养的心肌细胞不同，组织模型中的细胞会产生结蛋白，并以类似人类心脏细胞的方式对其进行组织。在带有突变的样本中，研究人员发现了更多结蛋白聚集体及其改变的分布。

进一步测试显示，发生结蛋白聚集的组织也存在钙调控障碍。作者指出，这可能是这种形式心肌病中导致心脏组织收缩减弱的因素之一。他们表示，下一步将确定究竟哪些参与钙调控的蛋白质功能异常，以及这些蛋白质是否进入有毒蛋白聚集体。

测试潜在治疗方法

科学家还测试了一种抑制JAK-STAT信号通路的药物。此前，该药物曾在二维培养的鼠心肌细胞上进行测试，在那里它有助于减少结蛋白聚集体。在新模型中，低剂量药物改善了突变细胞的收缩，尤其是在更高频率下，但未能将其恢复至健康样本的水平。高剂量时，该药物对健康细胞和突变细胞均表现出毒性。

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