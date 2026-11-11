民主党获胜后美国移民拘留仍在继续——《印度教徒报》

在美国，民主党在中期选举中赢得对下一届国会的控制权后，移民拘留仍在继续。总统唐纳德·特朗普表示，他的驱逐行动可能过于严厉，但国土安全部长马克韦恩·马林称，相关命令没有改变，驱逐将继续进行，《印度教徒报》报道。

在11月6日录制的哥伦比亚广播公司新闻采访中，特朗普表示，他希望就移民问题与民主党达成协议。数小时后，他任命斯蒂芬·米勒为新的白宫幕僚长；该报称米勒是其强硬移民政策的设计者。

洛杉矶和佛罗里达州的事件

11月7日上午，在洛杉矶，戴着面罩、身穿防弹衣的移民执法人员封锁了Adventist Health White Memorial Medical Center医院急诊科的入口。国土安全部没有解释他们出现的原因。与此同时，洛杉矶司法部检察官比尔·埃赛利表示，特工将一名被拘留者送往医院接受医疗救助，两人因袭击联邦特工被拘留。

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医院表示，其不参与移民执法，也不会允许此类行动妨碍患者照护和安全。活动人士还报告称，加利福尼亚州、密歇根州和马萨诸塞州均发生拘留事件。美国朋友服务委员会协调员玛丽亚·毕尔巴鄂表示，选举后，她每天至少接到一通来自南佛罗里达州被拘留者的电话。

寻求庇护者被拘留

11月7日，在菲尼克斯机场，一对前往参加葬礼的阿根廷夫妇——古斯塔沃·罗马内洛和阿古斯蒂娜·巴切加——被拘留。家庭朋友乔纳森·巴彻勒称，两人持有工作许可，正在等待庇护申请的审理。两人仍被关押在拘留中心，国土安全部没有就此案迅速发表评论。

在阿拉巴马州中部，来自委内瑞拉的19岁双胞胎兄弟路易斯和卡洛斯·奥尔塔-桑托罗在返回大学时被拘留。亲属称，兄弟二人持有有效工作许可，已提交庇护申请，且没有犯罪记录。美国国土安全部表示，他们合法入境，但逾期停留；其案件将由移民法庭审理。

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