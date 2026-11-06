美国三人被控利用AI诈骗1.29亿美元——CBS新闻

美国三人被控实施利用人工智能的诈骗。检方称，该诈骗可能使其从多家公司窃取约1.29亿美元。CBS新闻报道，雅各布·索尔、沙伦·哈赞和盖伊·希特里特还被控洗钱及严重身份盗窃罪。

冒充高管和律师

根据起诉书，在一年半多的时间里，该计划的涉案人员将不同国家的数千家公司作为目标。法庭文件列出的受害者包括密苏里州和加利福尼亚州的医院系统、罗得岛州的一家银行、一家英国金融科技公司、马萨诸塞州的一家共同基金公司以及佛罗里达州的一家动物饲料制造商。

调查人员认为，该计划的参与者经常联系公司的会计部门。他们以首席执行官的名义向员工发送电子邮件，请求协助进行一项保密金融交易。随后，他们安排电话或视频通话，并在通话中利用AI模仿高管的声音，有时还模仿其形象。

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资金被转换为加密货币

随后，员工被要求联系一名据称来自大型律师事务所的律师。根据案件材料，这名律师也由该计划的参与者冒充。检方称，索尔主要冒充来自英国的律师，并使用一份手写的谈话脚本，标题为“Lawyer Call”。

案件材料称，冒充律师的人指示员工将大额资金转入不同国家的银行账户。之后，这些资金据称被转换为加密货币以掩盖其来源，并在三名被告和其他涉案人员之间分配。

索尔和哈赞在西班牙被拘留，希特里特则在英国被拘留。美国提出的引渡三人的请求仍在审议中。若被判有罪，他们可能面临最高20年监禁；严重身份盗窃罪的指控最高可判处两年监禁。

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