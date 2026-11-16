在美国，一项对6531名45至84岁、没有心血管疾病的成年人数据进行的分析发现，食用超加工食品与更高的心力衰竭发病风险有关。每增加一份此类食品的每日摄入量，都与相对风险约升高5%有关，《耶路撒冷邮报》报道。

研究数据

该分析于11月9日发表在《JACC：心力衰竭》期刊上。研究人员使用Nova系统对食品进行分类。发现的关联主要由射血分数保留型心力衰竭病例所驱动。

在这种情况下，心脏的主要泵血腔室变得过于僵硬，无法在两次收缩之间充分舒张并充盈血液。美国国家心肺血液研究所将高血压、肥胖和糖尿病列为可能促成这类心力衰竭的状况。

腹部脂肪的作用

用于评估腹部脂肪的腰围身高比，在统计上解释了所发现的与总体心力衰竭关联的大约一半。这可能表明与肥胖相关机制发挥了作用。

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同时，这项研究属于观察性研究，不能证明超加工食品直接导致了心力衰竭。参与者饮食或生活方式方面的其他差异也可能影响了结果。

食品之间的差异

超加工食品的成分存在显著差异。美国心脏协会指出，健康饮食可以包括一些全谷物面包、低糖酸奶和坚果酱。同时，这一类别中的许多食品含有大量饱和脂肪、添加糖或钠。

美国心脏协会在饮食建议中建议优先选择最低限度加工的食品，并食用蔬菜、水果、全谷物食品、健康的蛋白质来源和不饱和脂肪。该组织还建议限制添加糖和钠。

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