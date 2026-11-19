在一系列技术故障后，美国对发电机、食品储备和其他危机应对物资的需求上升。据《明镜周刊》报道，该媒体援引投资银行瑞穗证券的分析称，截至周日晚间，美国批发零售商Costco的大多数昂贵发电机型号已无货。

危机应对物资需求

瑞穗证券分析师戴维·贝林格将抢购与微软服务近期出现的问题以及美国航空运输中断联系起来。他评估认为，在社交媒体上传播的末日猜测也是一个额外因素。消费者也更积极地购买食品储备。

过去几天，美国发生了一系列技术故障。首先，重要的微软服务发生故障。随后，美国联邦航空管理局（FAA）出现严重故障，暂时瘫痪了全国航空运输。此后，有报道称数家大型银行、美国联合航空公司和苹果公司出现问题。中断还影响了美国国家安全局的内部通信网络。

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当局未发现网络攻击迹象

这些事件发生时间接近，引发了社交媒体上关于可能发生大规模网络攻击的猜测。《华尔街日报》援引分析公司Exolyt的数据报道称，带有“网络攻击”标签的TikTok视频获得了数百万次观看。NBC还报道了由人工智能制作的视频，这些视频警告将发生大范围停电和混乱，并呼吁储备物资。

美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，没有迹象表明这些故障之间存在关联，也没有迹象显示黑客、犯罪分子或外国政府参与其中。受事件影响的公司和机构将其解释为技术问题。美国副总统J.D.万斯也对福克斯新闻表示，他没有看到危机临近的迹象，尽管他呼吁为各种情况做好准备。

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