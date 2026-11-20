在美国西雅图，实验性基因减毒疟疾疫苗PfSPZ-LARC2在一期临床试验中显示出87%的预防感染有效性。在最后一剂接种后12至16周，22名参与者被有意置于受控条件下感染疟疾寄生虫；15名接种者中有两人检出感染。安慰剂组的7名参与者全部感染。

据News-Medical报道，所有感染的参与者都得到了及时且安全的治疗。研究人员表示，研究参与者对该疫苗的耐受性也良好。

受控感染试验

研究结果在华盛顿举行的美国热带医学与卫生学会年会上公布。该试验由UW Medicine及其合作伙伴在传染病临床研究联盟框架内开展，并获得美国国家过敏与传染病研究所的支持。参与者招募于2025年夏季开始。

研究设计包括在严格控制的条件下，让已接种疫苗的志愿者和安慰剂组参与者有意感染活的疟疾寄生虫。这使研究人员能够直接比较两组的感染率。

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候选疫苗的作用机制

PfSPZ-LARC2是一种基于完整寄生虫的活减毒疫苗。它使免疫系统接触广泛的寄生虫蛋白，而该寄生虫最初的发育方式与普通疟疾病原体相似。同时，两个基因缺失会阻止其在肝脏阶段进一步发育。

受控感染使用的寄生虫菌株与疫苗菌株不同：疫苗菌株来自西非，而用于感染的菌株来自巴西。这一设计检验了该疫苗是否能够对不同的恶性疟原虫菌株提供持久保护。

该减毒菌株由西雅图儿童医院的斯特凡·卡佩实验室创建，Sanaria Inc.随后对其进行开发、生产并推进至临床阶段。

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