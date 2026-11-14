在美国，几名可能被列入经巴基斯坦遣返阿富汗航班的阿富汗人所获文件中，已不再注明具体离境日期。一些被拘留者也从遣返准备中心被转移至长期拘押场所。移民律师认为，这可能表明他们在未来几天不会被迫离开美国。《卫报》报道。

此前，一名联邦法官暂时阻止了一架原计划将一批阿富汗人送往阿富汗或邻国巴基斯坦的航班起飞。据《纽约时报》报道，该群体包括150多名阿富汗人。美联社此前报道称，美国当局计划经巴基斯坦将被拘留者送往阿富汗。

对返乡的担忧

临时法院禁令到期后，移民律师和活动人士担心，遣返可能在11月16日开始的一周内进行。#AfghanEvac联盟创始人肖恩·范戴弗表示，人们感到一种不稳定的宽慰，因为当局没有就他们的未来提供明确信息。

被阻止航班的可能乘客包括亲属曾帮助美军的阿富汗人、女性、至少一名同性恋者，以及哈扎拉族少数民族成员。其中一些人称，他们此前曾遭到“塔利班”殴打。

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人权组织Human Rights First警告称，被送回阿富汗的阿富汗人面临严重的系统性风险。该组织列举了任意拘留、处决、公开鞭打、报复性暴力，以及对妇女和女童基本自由的限制。

当局和国会的回应

美国国土安全部表示，其遵守所有合法的法院裁决。与此同时，美国移民与海关执法局不对计划中的遣返行动发表评论或予以确认，理由是行动安全和工作人员安全。

60多名国会议员致函国土安全部和国务院，呼吁取消将阿富汗人或伊朗人遣返至其本国的航班——无论是直接遣返还是经由其他国家。信中强调，美国不能仅因航班有中途停靠，就将人们送回一个他们面临酷刑威胁的国家。

据该媒体报道，计划被遣返的阿富汗人可能已收到最终遣返令，这在法律上允许将他们遣返。与此同时，这项政策的批评者指出，被拒绝庇护或无法证明对返回的合理恐惧，并不意味着一个人在阿富汗没有面临严重风险。

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