美国辛辛那提大学医学院的研究人员在分离的小鼠骨骼肌中发现了一条无需胰岛素即可从血液中吸收葡萄糖的途径。研究结果发表在《Communications Biology》期刊上，News-Medical报道。

不同于GLUT4的机制

作者将这一发现的机制命名为mSGLT。它具有与SGLT2相似的特性；SGLT2是肾脏中的一种葡萄糖转运蛋白，也是常用降血糖药物的作用靶点。不过，科学家仍需确定负责肌肉中mSGLT功能的具体基因和蛋白质。

为发现这一路径，研究团队开发了一种无需胰岛素即可测量肌肉组织葡萄糖摄取的方法。研究人员使用了可由SGLT型转运蛋白运输、但不能由GLUT4蛋白运输的葡萄糖衍生物。分离的小鼠肌肉受到电刺激而收缩，以模拟肌肉活动。在无胰岛素条件下，肌肉通过一种与GLUT4无关的机制摄取葡萄糖。

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对葡萄糖控制的意义

骨骼肌约占人体体重的40%，在调节葡萄糖水平方面发挥重要作用。进食后，胰岛素会刺激肌肉通过GLUT4吸收并储存多达90%的摄入葡萄糖。在体力活动或压力期间，活跃的肌肉可更强烈地吸收葡萄糖，为收缩提供能量。

科学家还与西奈山伊坎医学院的专家共同开发了一种使用电感耦合等离子体质谱法测量葡萄糖摄取的方法。下一步将确定mSGLT的分子性质，并检验影响这一路径是否能改善血糖水平的调节。

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