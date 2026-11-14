美国圣路易斯华盛顿大学医学院的科学家发现了一种血液中的蛋白质片段，可能有助于在活人身上检测晚期慢性创伤性脑病（CTE）。目前，这种与反复头部受伤有关的退行性脑部疾病只能在死亡后通过检查脑组织作出最终诊断，据《卫报》报道。

血液中的蛋白质片段

研究人员发现，蛋白质片段eMTBR-tau243的水平不仅会在阿尔茨海默病中升高，也会在其他伴有有毒tau蛋白积累的脑部疾病中升高，其中包括CTE。研究共同作者坎塔·霍里表示，这些结果可能为活体患者的CTE诊断和治疗开辟新的机会。

科学家分析了11人的血液样本，这些人的CTE在尸检时得到确认。他们的eMTBR-tau243水平高于健康人，并且随着脑损伤严重程度的增加而上升。该测试能够以较高准确度区分晚期CTE患者和健康参与者，但无法可靠地检测疾病早期阶段。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该测试尚未得到验证

研究作者强调，该分析方法尚未被验证可用于确诊CTE。如果更大规模的研究证实这些结果，这种测试可用于监测有CTE风险的人群，并有助于开展可能对这种疾病有帮助的药物试验。

CTE在接触性运动中尤其普遍，包括美式橄榄球、橄榄球和足球。一项研究中，在近400名死后捐献大脑用于研究的美国国家橄榄球联盟球员中，93.5%的病例发现了CTE迹象。今年早些时候，职业足球运动员协会建议，职业足球运动员在训练中每周头球次数不要超过10次，而12岁以下儿童则完全不应这样做。

关注我们在