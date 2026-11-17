斯坦福医学中心的研究人员及其美国同事在118个此前无法确定妊娠丢失原因的家庭中，为其中30个家庭发现了反复流产的可能遗传学解释。据News-Medical报道，科学家对父母的基因组以及流产后的样本进行了测序；这些病例在产前超声检查中均未发现染色体异常或结构性异常。

遗传分析结果

在18个家庭中，即样本的15.3%，研究团队发现了与人类早期发育相关的致病性或可能致病性基因变异。在另外12个家庭中，即10.2%，研究人员发现了意义未明变异：现有数据表明可能存在关联，但无法确认正是这些变化导致了妊娠丢失。

在30个家庭中的24个家庭里，至少一名父母携带所发现的变异，且通常没有症状。作者指出，这种变异在多次妊娠中的传递可能有助于解释妊娠丢失的反复发生。研究人员共识别出28个基因中的变异：其中13个此前曾与胎儿或新生儿死亡有关，而另外15个此前尚未被描述与妊娠丢失有关。

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可能机制

在11个家庭中发现的最常见模式是同一基因的两份拷贝均受损。在这种情况下，父母可能是携带一份改变拷贝的健康携带者，而胚胎从父母双方各继承一份这样的拷贝。在个别病例中，科学家还记录到男性胚胎遗传了X染色体上的基因变异、父母嵌合现象，以及一份受损基因拷贝可能足以导致妊娠丢失的情况。

这项在五个学术中心开展的研究于2022年至2024年间纳入了176个家庭。排除存在染色体异常或DNA质量不足的样本后，分析中保留了118个家庭。约79%的妊娠丢失发生在孕早期，且95%的妊娠在超声检查中未发现结构性异常。

该研究于11月16日发表在《Genome Medicine》期刊上。作者强调，意义未明变异和新提出的基因目前不应作为胚胎筛选或其他医疗决策的依据。研究团队仍在继续招募家庭，以确认所发现基因与妊娠丢失之间的因果关系。

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