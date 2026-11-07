美国发现首种已知食果恐龙——《塞浦路斯邮报》

科学家描述了Infernogallus jamesi的化石遗骸——这是首种已知拥有专门适应结构、以果实为食的恐龙。这种动物生活在约6600万年前的白垩纪末期，其遗骸在美国蒙大拿州和北达科他州被发现，《塞浦路斯邮报》报道。

长着鹦鹉般喙部的恐龙

Infernogallus jamesi是一种无齿兽脚类恐龙，体长约1.5米，体重约11.3公斤，大小大致相当于一只火鸡。它的名字意为“地狱鸡”，既指这种动物的鸟类外形，也指发现其化石的地狱溪组。

研究人员拥有一具几乎完整的骨架，以及单独的颌骨和腭骨。遗骸本身没有发现羽毛痕迹，但科学家根据其近亲的化石认为，这种动物身上覆盖着羽毛。

对软性食物的适应

石溪大学古生物学家格雷格·芬斯顿是发表于《自然·通讯》的这项研究的主要作者，他指出了这种专门化食性的三项关键特征：用于咀嚼时前后运动的颌部肌肉结构、使颌部能够向前伸出的可动关节，以及喙部用于压碎和切割柔软植物的嵴和沟槽。

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食用软性食物的现代动物也具有类似的单独特征，包括鹦鹉和绿海龟。不过，芬斯顿表示，没有任何现代动物同时具备这三种适应结构。

与开花植物共存

这种恐龙生活在亚热带沿海泛滥平原上，与霸王龙、三角龙和甲龙共存。它的食物可能包括浆果和核果——例如桃子、樱桃、芒果和橄榄等果实。

科学家指出，白垩纪开花植物的出现为动物创造了新的食物来源。与许多依靠胃石——胃中的石头——研磨食物的植食性兽脚类恐龙不同，Infernogallus和其他近颌龙科恐龙会咀嚼食物。研究人员推测，这类动物可能有助于传播种子，但强调仍需要更多证据。

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