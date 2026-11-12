一项针对近10万名美国居民的研究发现，在可能影响人体对处方药反应的基因中存在数千种新的遗传变异。这项工作基于美国国立卫生研究院All of Us项目的数据，STAT News报道。

科学家分析了16个药物基因组学基因，即与对药物反应相关的基因。研究中的每位参与者在这些基因中至少有一种变异。大约每四名参与者中就有一人正在服用疗效或安全性可能受到这类遗传特征影响的药物。

对治疗的影响

药物基因组学基因变异可能改变药物代谢：因此，患者可能需要更高或更低的剂量，副作用可能加重或出现，在个别情况下药物可能无效。发现的变异尤其涉及选择性5-羟色胺再摄取抑制剂、他汀类药物、化疗药物以及抗凝药Plavix。

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该研究的资深作者、匹兹堡大学临床药学科学中心主任菲利普·埃姆佩指出，遗传因素并不一定能解释每一种药物无效或不良反应的情况，但它是可能解释患者之间差异的因素之一。

数据多样性与资金

All of Us项目旨在收集100万名不同背景美国人的遗传数据。正是对不同群体更广泛的代表性，使得研究人员能够发现此前基于其他基因组数据库、包括英国生物样本库开展的研究中未发现的变异。

与此同时，资金问题可能限制该项目的前景。预计美国国会通过预算后，All of Us将获得1.22亿美元，比2023年的峰值水平低80%。削减措施已经影响到参与者招募，并迫使该项目停止向参与者提供其基因检测结果。目前约有5000名儿童加入研究，但这些数据尚未向研究人员开放。

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