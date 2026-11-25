美国科学家在患有注意缺陷多动障碍（ADHD）、焦虑障碍或同时患有两种状况的儿童中发现了三种生物学类型，即生物类型。每种类型都与不同神经网络的异常有关，而传统临床诊断与这些群体并不完全一致，ScienceDaily报道。

这项发表在《Nature Mental Health》期刊上的研究，基于对功能磁共振成像以及认知和行为评估的分析。研究团队使用了3508名儿童的数据，这些儿童在入组时已被诊断为ADHD、焦虑障碍或同时患有两者。另有693名参与者起初没有此类诊断，但之后获得了一种或两种诊断。对照组由1947名未被诊断为这些状况的儿童组成。

三种生物学群体

人工智能模型分析了大脑的功能连接性，即大脑不同区域之间如何相互作用。研究人员确定了两个维度的异常：认知行为维度和情绪注意维度。这些异常的不同组合形成了三种相互排斥的生物类型，也就是说，每名儿童只属于其中一种。

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具有外显表现和去抑制特征的生物类型，更常伴有冲动性、敌意、违抗、攻击性和违反规则；该组儿童更常被诊断为ADHD。具有内在痛苦特征的生物类型与内疚感和紧张、完美主义、焦虑和抑郁症状有关；这些儿童更常被发现患有焦虑障碍。混合型生物类型的特点是注意力困难更严重、易怒和自我伤害，也更常与ADHD相关。

诊断前的迹象

在后来被诊断为ADHD或焦虑障碍的儿童中，初始脑部扫描已显示出特征性的生物学模式。作者还在Healthy Brain Network项目中一个由224名患有ADHD或焦虑障碍儿童组成的独立样本中检验了这些结论。

研究共同作者Yu Zhang指出，生物类型不应取代基于症状的诊断。作者表示，未来将临床评估与生物学数据结合，可能有助于更早发现这些状况，并选择更具个体化的治疗方法。为此还需要进一步开展临床试验，以评估不同生物类型对治疗的反应。

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