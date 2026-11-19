美国弗吉尼亚理工大学的研究人员发现，18至21岁的参与者在进行了两周高超加工食品饮食后，大脑对奶昔的反应降低。22至25岁组在两种饮食之间未记录到具有统计学意义的变化，News-Medical报道。

研究如何进行

试验共有22名18至25岁的人参与，其中7名参与者不超过21岁。参与者以随机顺序分别接受两种为期两周的饮食方案，两种方案之间间隔四周。其中一种饮食中，81%的热量来自超加工食品；另一种则不含此类食品。

两种饮食的宏量营养素比例保持一致：50%的热量来自碳水化合物，35%来自脂肪，15%来自蛋白质。两者的膳食纤维、添加糖、饱和脂肪、钠、能量密度和总体营养质量指标也相同。研究人员根据个人情况调整热量摄入，以使参与者体重保持稳定。

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核磁共振成像显示了什么

参与者在每个饮食阶段前后都接受了功能性磁共振成像检查。扫描期间，他们通过专门设备获得高度加工的奶昔或无味溶液。较年轻组在高超加工食品饮食后，眶额皮层对奶昔的反应减弱；而在不含此类食品的饮食后，这一反应增强。

眶额皮层参与对食物奖励的感知、评估和决策。研究作者埃玛·莱斯利指出，这个脑区是最后完全成熟的区域之一，成熟时间在生命第三个十年的中期或后期。

此前，同一团队曾报告称，18至21岁的参与者在超加工饮食后，即使并不感到饥饿，也会在自助餐时摄入更多热量。同时，研究人员强调，样本量较小，年龄差异是作为探索性结果进行分析的。他们未发现大脑反应变化与食物摄入量变化之间存在关联。

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