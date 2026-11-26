美国研究人员发现，祖父在其伴侣怀孕期间吸烟，与孙辈出现更高自闭症谱系障碍概率之间存在统计学关联。祖父大量饮用烈酒也被发现存在类似关联。正如News-Medical报道，这项研究属于观察性研究，因此并不能证明因果关系。

三代人的数据

科学家分析了加利福尼亚州14,059名出生于1989年至2014年的孙辈数据，并将其与参与Child Health and Development Studies项目的7,856名祖父母的信息关联起来。研究人员在1959年至1967年间对孕妇进行访谈时，收集了有关吸烟、饮酒、咖啡和茶的信息。她们还报告了伴侣的习惯。

在研究参与者中，86名孙辈被记录患有自闭症谱系障碍：72名男孩和14名女孩。研究人员在分析中考虑了相关祖父或祖母的年龄、祖父的教育程度、祖母的种族以及父母一代成员的出生年份等因素。

最显著的关联

研究估计，祖父每天吸至少20支烟的孙辈，其患ASD的概率几乎是祖父不吸烟者孙辈的两倍。祖父每周饮用至少五份烈酒的孙辈，其估计概率也接近不饮用烈酒者孙辈的三倍。

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同时，后一项估计仅基于具有此类暴露的参与者中的10例ASD病例，因此限制了其准确性。适度饮酒，以及单独饮用啤酒或葡萄酒，均未显示与孙辈ASD存在明确关联。

研究局限性

科学家没有发现祖母在怀孕期间吸烟与第三代ASD之间存在明确关联。祖父母饮用咖啡，或合计饮用咖啡和茶，与此也没有令人信服的关联。

作者指出，可能的生物学机制仍未得到证实。这项工作的局限性包括记录到的ASD病例数量较少、暴露数据缺失、登记系统中可能未充分发现诊断，以及遗传和家庭因素可能产生的影响。有关祖父习惯的数据由其伴侣提供，这也可能影响信息的准确性。

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