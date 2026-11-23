美国巴尔的摩约翰斯·霍普金斯大学的研究人员发现，在衰老过程中，胸椎骨组织密度较低与认知功能更快恶化之间存在关联。初始骨密度较低的人，其脑白质变化进展也更快，ScienceDaily报道。

研究结果发表在《Radiology》期刊上。骨矿物质密度反映一定体积骨骼中矿物质，尤其是钙的含量。其下降会使骨骼更脆弱，并增加骨折风险。

CT、MRI和认知测试分析

科学家使用了多族裔动脉粥样硬化研究（Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis）的数据。深度学习算法分析了2086名参与者未使用造影剂的胸部CT扫描，以确定胸椎的体积矿物质密度。最终研究组包括715人，他们的脑部MRI结果和认知测试结果也可获取。

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研究人员评估了两项白质状态指标：白质高信号病灶和分数各向异性，后者降低可能表明白质微观结构组织恶化。408名参与者有关于高信号病灶的重复检查数据，405名参与者有关于分数各向异性的重复检查数据。

关联并不意味着因果关系

在观察开始时骨密度较低，与总体认知指标下降更快相关。它还与胼胝体中白质高信号病灶更密集的累积有关；胼胝体参与执行功能、工作记忆和注意力。在内囊前肢，研究记录到分数各向异性更明显的下降。

作者强调，这项研究并未证明骨质疏松会导致痴呆。骨组织退化和脑部变化可能是衰老共同代谢过程的结果，包括胰岛素抵抗、血脂异常和与更年期相关的变化。科学家指出，人工智能有可能分析已完成的胸部CT扫描，以评估脊柱密度；未来这或可帮助识别可能需要进一步评估认知衰退风险的人群。

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