美国 UTHealth Houston 的研究人员发现，儿童孤独症谱系障碍症状的严重程度与消化问题之间存在关联。社交认知和沟通困难更大的儿童，也更可能出现更明显的胃肠道症状，News-Medical报道。

研究如何进行

科学家对4岁至16岁、确诊患有孤独症谱系障碍的儿童进行了检查。他们采集血液和粪便样本，并根据临床评估和家长问卷评估行为特征及消化系统症状。

研究团队还测量了炎症和肠道屏障功能指标，并将肠道微生物群的组成与典型发育儿童及自闭症儿童兄弟姐妹的数据进行了比较。研究结果发表在《自然》杂志上。

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近三分之二患有孤独症谱系障碍的参与者有显著的胃肠道症状，包括腹痛、胀气、粪便有异味和夜间醒来。自闭症症状更明显的儿童更常出现这类主诉。

微生物群与行为表现

研究负责人、胃肠病学、肝病学和营养科教授兼主任马克·罗兹指出，便秘、腹泻或胀气造成的不适可能表现为易怒、重复性行为或自我伤害行为。他表示，对于不使用语言的儿童而言，这有时可能是表达不适的少数方式之一。

研究人员还记录到，与其他组相比，自闭症儿童的肠道微生物群多样性较低，细菌组成也存在差异。同时，分析未证实症状严重程度与肠道炎症或肠壁通透性增加有关的假设：相关生物标志物仍在正常范围内，且与胃肠道症状或自闭症症状的严重程度均无关联。

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