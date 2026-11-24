美国密歇根大学研究人员发现，高中期间吸烟、使用大麻和其他毒品，与成年后更高的死亡风险以及更早死亡有关。News-Medical报道了这项发表在《American Journal of Public Health》上的研究结果。

五十年观察数据

科学家分析了107,346名参与长期研究“Monitoring the Future”的美国人的数据。受访者在1976年至2019年间高中最后一年首次接受调查，之后被追踪至成年。到2026年3月，已有3,773名参与者死亡，约占样本的3.5%。

18岁时使用毒品或饮酒的青少年，比不使用这些物质的同龄人更常死亡，且死亡年龄更早。研究人员考虑了多项相关因素及同时使用不同物质的情况，因为这些行为经常同时出现。

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与香烟和毒品的关联最为明显

在作出这一调整后，使用大麻者的死亡风险高出14%，使用其他毒品者高出28%，吸烟者高出36%。间歇性过量饮酒最初也与早逝有关，但在考虑其他物质使用类型后，这一关联失去了统计学显著性。

该研究负责人、密歇根大学社会研究所教授梅根·帕特里克表示，研究结果支持对使用精神活性物质的青少年开展筛查、预防和干预的必要性。同时，作者强调，未来研究应更详细地解释所发现关联的机制。

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