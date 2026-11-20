在美国，路由器制造商TP-Link未能获得针对销售新款外国制造路由器限制的豁免。因此，该公司无法向美国市场进口或销售其支持Wi-Fi 8的新路由器，Ars Technica报道。

这些限制于2026年3月实施，适用于在美国境外制造、组装、设计或开发的新款路由器型号。在禁令实施前获得批准的TP-Link型号仍可供美国消费者购买。

竞争对手获得批准

豁免申请在正式名称中被称为附条件批准，由美国联邦通信委员会、五角大楼和国土安全部审议。据该媒体报道，目前已为包括Netgear、Asus、Nokia、Zyxel及其他制造商的产品发放了26项此类许可。

SpaceX的Starlink部门也获得了许可，Amazon则获得了针对其Leo卫星服务路由器和Eero设备的许可。TP-Link表示，计划在美国组装所有新路由器，但目前尚未获得供应新型号的许可。

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审查与指控

TP-Link于1996年在中国成立，但该公司表示，其在组织上与中国的TP-LINK Technologies Co., Ltd.相互独立。TP-Link的美国实体于2024年10月将加利福尼亚州确定为其全球总部。该公司称，这些实体拥有不同的所有者、管理层和运营活动。

由于被指出的网络安全风险及其来源相关问题，该公司受到美国官员关注。微软在2024年表示，TP-Link设备在一个由中国网络犯罪分子控制的僵尸网络中占多数。TP-Link否认其产品是受中国控制的技术，并表示没有任何政府控制其路由器的研发和制造。

上个月，FCC警告TP-Link称，数个已获批准的型号可能超过了既定的信号功率限制。监管机构初步认定，该公司提交的申请中可能包含不正确信息。TP-Link称这些情况是个别事件，并表示，提到的四款设备占该公司今年在美国总销售额的比例不足1%的三分之一。

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