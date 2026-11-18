美国以毁坏美国政府财产罪名起诉48岁的达伊希·奥科林，案件涉及美国空军国民警卫队一架C-130 Hercules军用运输机在爱尔兰西部香农机场发生的事件。据《卫报》报道，曼哈顿的大陪审团起诉书于周二公布。

美国检察官称，奥科林于4月进入机场区域并登上一架停在滑行道上的飞机。根据控方说法，他剪断了液压管线，砸毁驾驶舱内的仪表，并向油箱内倒入小球。

飞机被认定不适航

这架正前往另一国家执行军事任务的C-130 Hercules价值6000万美元。美国检察官表示，该事件导致飞机无法继续运行，今后将不再飞行。

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根据起诉书，该男子破坏了后部机组人员舱门的锁定装置以进入机内。据称，他用吊床遮住飞机窗户，在机内设置路障，并用绑带、支架和螺丝固定舱门，还在舱门导轨中放入与环氧树脂混合的小球。

美国和爱尔兰的诉讼程序

爱尔兰警察机构An Garda Síochána在事件发生后立即拘留了奥科林。他在爱尔兰被控造成刑事损害和非法侵入。

据美联社报道，奥科林未被美国拘押，有关美国指控的出庭日期尚未确定。如果被判有罪，他将面临最高10年监禁。联邦调查局纽约办事处负责人詹姆斯·巴纳克尔表示，这“不是一起自发的故意破坏行为”。

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