《卫报》：美国今冬供暖支出可能上涨超过7%

美国家庭今冬平均供暖支出可能上涨超过7%，部分消费者的支出可能上涨至70%。美国国家能源援助项目主管协会（NEADA）发布了这一预测，《卫报》报道。

燃料油用户面临最大涨幅

预计近500万使用燃料油供暖的美国家庭将面临最明显的成本增长。这些家庭主要位于美国东北部和阿拉斯加。NEADA估计，这类消费者的季节性支出可能上涨70%——约增至2977美元。

根据预测，在该国东北部，平均供暖账单将增加16.9%，即221美元：从去年冬季的1311美元增至今冬的1532美元。该地区聚集了最多的燃料油用户，电价也位居美国最高水平之列。

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其他能源类型的支出增加

根据该协会的预测，电力供暖支出可能上涨约6%——每个供暖季增至1215美元。丙烷供暖账单预计将上涨约5%——平均增至1350美元。

NEADA将价格压力与伊朗战争背景下全球燃料供应中断联系起来。该协会还指出，美国大约每六个家庭中就有一个拖欠公用事业费用；总债务约为230亿美元。该组织呼吁国会在更高的冬季账单到来前向家庭提供援助。

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