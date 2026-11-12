美国儿童癌症五年生存率接近90%——News-Medical

到2017年，美国患癌儿童和青少年的五年生存率接近90%。1975年，确诊五年后约每十名患者中有六人仍然存活。News-Medical援引发表在《美国国家癌症研究所杂志》上的一项研究报道了这些数据。

超过10万名患者的数据

科学家分析了超过10万名患者的登记数据，这些患者在1975年至2022年间于美国被诊断患癌，年龄为0至19岁。分析使用了美国国家癌症研究所的SEER 8和SEER 17数据库。研究人员按癌症类型和社会人口学群体评估了五年总生存率的变化趋势。

该研究作者、芝加哥Ann & Robert H. Lurie儿童医院的儿科肿瘤学家林赛·施瓦茨表示，更精确的诊断、风险分层、临床试验、分子靶向药物和免疫疗法可能促进了这一进展。同时，她表示，部分患者仍需要更有效、毒性更低的治疗方法。

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不同群体和癌症类型之间的差异

2000年至2017年，所有癌症类型合计的五年生存率在非西班牙裔白人患者中为88%，在西班牙裔患者中为84.5%，在其他种族和族裔群体患者中为85.6%，在非西班牙裔黑人患者中为80.8%。在大多数癌症类型中，黑人儿童和青少年的结果更差。

急性淋巴细胞白血病是最常见的儿童肿瘤疾病，其五年生存率从1975年的43%上升至2017年的95%。急性髓系白血病的五年生存率约为72%，肉瘤约为74%。研究人员还强调，对儿童时期罹患癌症后存活的人群需要进行终身医学监测：对于在20世纪70年代和80年代初接受霍奇金淋巴瘤治疗的患者，生存率从确诊五年后的87%降至30年后的63%。

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