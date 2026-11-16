美国至少提出五项有关AI广告的法案——The Hill

自3月以来，美国至少提出了五项法案，规定对在竞选和政治广告中使用生成式人工智能进行监管或予以禁止。一些将在国会获得多数席位的民主党人希望为这类材料制定明确规则，The Hill报道。

这些倡议提出了不同的办法：强制披露AI的使用情况、全面禁止某些类型的此类内容，或明确现行规范已经适用于生成式技术。国会女议员伊薇特·克拉克于10月提出《真实政治广告法案》（REAL Political Advertisements Act），该法案将要求对借助AI制作的政治广告进行标识。

支出与各州规则

根据卫斯理媒体项目的数据，在中期选举周期内，制作和传播220则含有AI的广告材料花费了1.37亿美元。这类广告出现在34个州，但其中只有27%包含有关使用该技术的信息。

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研究人员还发现，共和党人制作了这类广告中的81%，民主党人制作了12%。目前，27个州要求披露政治广告中使用AI的情况，另有四个州完全禁止其使用，因此各州的规则不同。

其他提案与言论自由

国会女议员尚特尔·布朗于10月提出一项法案，禁止在AI剥夺个人投票权或通过欺骗手段剥夺其投票权的情况下使用AI。参议员艾米·克洛布彻再次提出一项两党倡议，禁止在联邦选举中对AI进行实质性误导使用。参议员杰夫·默克利提议禁止由AI制作的虚假选举材料。

另一项法案《AI广告法案》（AI Ads Act）由众议员罗·卡纳和参议员亚当·希夫提出，建议将联邦选举委员会的立场写入法律，即AI生成的内容已受到法律对欺诈性误导的禁止约束。美国公民自由联盟警告称，新规则必须被狭义地制定，以免限制普通公民的政治表达。与此同时，该组织的一名代表指出，与全面禁止相比，要求进行显著标识不太可能与美国宪法第一修正案相冲突。

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