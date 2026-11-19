美国已安装的电池储能系统总容量超过200吉瓦时。2026年前九个月，该国新增此类系统容量48.3吉瓦时，较上年同期增长20%，Electrek报道，援引美国太阳能产业协会和Benchmark Mineral Intelligence的报告。

得克萨斯州领先

从1月至9月，投入运营的电网级电池储能系统容量最多的是得克萨斯州，为12.3吉瓦时。亚利桑那州以7.7吉瓦时位居第二，加利福尼亚州以6.8吉瓦时位居第三。

另有11个州仅在九个月内就超过了各自年度能源储能系统安装纪录。这些州包括科罗拉多州、马萨诸塞州、犹他州、密歇根州、佐治亚州、密西西比州、弗吉尼亚州、爱荷华州、蒙大拿州、阿拉巴马州和伊利诺伊州。

2026年第三季度，美国安装了14.3吉瓦时电池储能系统，同比减少1%。其中主要部分，即12.2吉瓦时，来自用于电网的大型设施。商业和工业场所新增1.3吉瓦时，住宅领域新增746兆瓦时。这是家用电池表现最佳的第三季度，尽管按九个月累计计算，其安装量比去年低12%。

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2030年前的预测

9月，纽约州签订了八个电池项目合同，总功率约为950兆瓦。SEIA和Benchmark Mineral Intelligence预测，到2030年，美国电网、家庭和企业中的储能系统总容量将达到708吉瓦时。这比其此前的估计高3.7%。

美国电池单体的制造能力也增长至92.4吉瓦时，增幅为50%。田纳西州的一家工厂于7月投产，印第安纳州的一家企业于10月投产。

根据SEIA经通胀调整后的计算，2021年至2026年间，太阳能发电和电池使得克萨斯市场的夏季平均批发电价下降42%，使加利福尼亚州的该价格下降51%。与此同时，由于输电和配电成本上升，家庭账单有所增加：在两家接受研究的加州能源公司中增长22%，在得克萨斯州供应商样本中增长3%。

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