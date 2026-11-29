2026年上半年，美国大型公司提出了372起破产申请——这是自2010年以来同期最高水平。《财富》报道称，援引标普全球市场情报的数据，这是此类申请数量连续第四年增长。

小企业的处境也在恶化：据美国破产协会数据，面向小型企业的美国《破产法》第V子章下的申请数量在今年前九个月增长了46%。

对上市公司的研究

圣菲研究所的研究人员于2015年利用标普的Compustat数据库，分析了1950年至2009年间超过2.5万家北美上市公司。他们发现，典型上市公司的半衰期约为十年，且几乎不受行业影响。

在该研究中，公司不复存在通常并不意味着破产。最常见的情况是公司被收购、与另一家公司合并或被清算。作者还发现，在某一特定年份停止运营的风险并不取决于公司已经存在了多久。

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市场领导者更快更替

公司留在标普500指数中的时间也在缩短。咨询公司Innosight的数据显示，平均在指数中的存续时间从1964年的33年降至2016年的24年。Apollo首席经济学家托斯滕·斯洛克3月估计，这一指标约为15年，而1958年时为61年。

斯洛克将这一趋势与“创造性破坏”的加速、并购以及私募股权基金对公司的收购联系起来。与此同时，自1996年以来，在美国注册的上市公司数量减少了一半，而初创企业平均保持私有状态16年——比十年前长三分之一。

根据美国劳工统计局的数据，在2013年开办的企业中，到2023年仍在运营的仅有34.7%。十年存活率最高的是农业、林业和渔业，为50.5%；最低的是采矿、采石以及石油和天然气开采业，为24.5%。

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